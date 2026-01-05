lite con bastoni e coltelli quattro uomini arrestati

Nella notte, nell'area della stazione metro Bagnoli-Agnano, si è verificata una lite tra quattro uomini, caratterizzata dall’uso di bastoni di legno e coltelli. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei coinvolti. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica in zone di aggregazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lite a colpi di bastoni di legno e coltelli, la notte scorsa, nell’area della stazione metro Bagnoli-Agnano. Verso mezzanotte i carabinieri della stazione Bagnoli stavano percorrendo viale della Liberazione quando hanno sentito delle urla provenire dalla stazione. Intervenuti, si è capito che era in atto una rissa tra due cittadini tunisini e due cittadini russi. I militari hanno sedato la rissa e bloccato i quattro: i tunisini hanno 20 e 25 anni mentre i russi hanno 43 e 52 anni, sono stati tutti arrestati. Dai primi accertamenti pare che la lite sia nata per eccessivo uso di alcol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

