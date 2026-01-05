Lista civica Froli scrive al prefetto | Impedita l’analisi del bilancio

La lista civica Froli per Fauglia ha scritto al prefetto di Pisa, segnalando l’impossibilità di analizzare il bilancio comunale. La comunicazione riguarda le modalità adottate dall’amministrazione durante l’ultimo consiglio comunale, tenutosi il 31 dicembre, nonostante la richiesta di rinvio avanzata dall’opposizione. La questione solleva temi di trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative del Comune di Fauglia.

FAUGLIA La lista civica Froli per Fauglia, all’opposizione in consiglio comunale a Fauglia, ha inviato una segnalazione al prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro per "le modalità con cui l’amministrazione comunale di Fauglia ha deciso di procedere nello svolgimento dell’ultimo consiglio comunale, tenutosi la mattina del 31 dicembre, nonostante la richiesta motivata di rinvio avanzata dalle forze di opposizione". "La decisione della maggioranza di non accogliere la richiesta di rinvio, assunta in un contesto caratterizzato da tempi ristretti, documentazione complessa e assenza di un preventivo confronto in sede di capigruppo – scrive la lista Froli – ha di fatto impedito ai consiglieri comunali di minoranza di esercitare pienamente il proprio ruolo di analisi, proposta e controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

