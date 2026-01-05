L’ira di Putin per l’attacco di Trump in Venezuela si appianerà | entrambi violano la sovranità di altri Stati

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Russia, scaturite dall’intervento di Trump in Venezuela, evidenziano come entrambi i paesi abbiano violato la sovranità di altri Stati. Nonostante le conversazioni telefoniche tra Trump e Putin siano spesso cordiali, le divergenze emergono nelle decisioni politiche e nelle minacce di sanzioni. Questa dinamica dimostra come le questioni di sovranità internazionale rimangano complesse e spesso caratterizzate da rapporti ambivalenti.

di Giorgio Boratto Le telefonate tra Trump e Putin sono sempre molto produttive e amichevoli. poi magari Trump si incazza e minaccia sanzioni a Putin e alla Russia, ma si sa che non ci saranno mai. Poi magari ancora si viene a sapere dai vertici russi che non c’è stata nessuna telefonata. Tutto questo fa parte della commedia del potere o almeno come la intendono questi due oligarchi; questi due autocrati. Sì, perché anche Donald Trump è un oligarca almeno come pensa lui il potere: concentrato tutto su di lui. Ora Trump dice, e tutta la stampa afferma, che si è al 95% vicini alla pace tra Russia e Ucraina; naturalmente se passa la cessione di quote di territori dall’Ucraina alla Russia che sostiene sono parti della nazione russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217ira di putin per l8217attacco di trump in venezuela si appianer224 entrambi violano la sovranit224 di altri stati

© Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Putin per l’attacco di Trump in Venezuela si appianerà: entrambi violano la sovranità di altri Stati

Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati”

Leggi anche: L'Ue sotto attacco. Musk: "Va abolita, la sovranità torni ai singoli Stati". Crosetto sul piano Trump: "L'Europa non gli serve"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Putin e Trump, dal G20 all’Alaska: tutti gli incontri tra i due leader e come sono andati - Nel luglio 2016, però, Trump sembrò fare marcia indietro dopo aver ripetuto per anni di avere un rapporto con Putin. tg24.sky.it

Trump-Putin, la reazione dei media ucraini: «Vertice vergognoso e inutile, zar accolto come un re». E Mosca attacca durante i colloqui - In attesa di un commento ufficiale del presidente ucraino Voloydmyr Zelensky, il Kyiv Independent ha pubblicato un editoriale di fuoco sul vertice Trump- ilmessaggero.it

Vertice Trump-Putin, dai leader Ue a Zelensky: le reazioni internazionali - "Grazie al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'aggiornamento sulle discussioni in Alaska. tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.