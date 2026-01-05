Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Russia, scaturite dall’intervento di Trump in Venezuela, evidenziano come entrambi i paesi abbiano violato la sovranità di altri Stati. Nonostante le conversazioni telefoniche tra Trump e Putin siano spesso cordiali, le divergenze emergono nelle decisioni politiche e nelle minacce di sanzioni. Questa dinamica dimostra come le questioni di sovranità internazionale rimangano complesse e spesso caratterizzate da rapporti ambivalenti.

di Giorgio Boratto Le telefonate tra Trump e Putin sono sempre molto produttive e amichevoli. poi magari Trump si incazza e minaccia sanzioni a Putin e alla Russia, ma si sa che non ci saranno mai. Poi magari ancora si viene a sapere dai vertici russi che non c’è stata nessuna telefonata. Tutto questo fa parte della commedia del potere o almeno come la intendono questi due oligarchi; questi due autocrati. Sì, perché anche Donald Trump è un oligarca almeno come pensa lui il potere: concentrato tutto su di lui. Ora Trump dice, e tutta la stampa afferma, che si è al 95% vicini alla pace tra Russia e Ucraina; naturalmente se passa la cessione di quote di territori dall’Ucraina alla Russia che sostiene sono parti della nazione russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Putin per l’attacco di Trump in Venezuela si appianerà: entrambi violano la sovranità di altri Stati

