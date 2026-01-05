Lions e Leo siciliani avviano la settimana di attività contro la fame

Lions e Leo siciliani iniziano la settimana di attività contro la fame con diverse iniziative nella regione. Sono stati donati oltre 350 kg di generi alimentari a Catania, mentre a Sambuca di Sicilia e Savoca sono stati organizzati pranzi solidali. A Comiso si è svolta una tombolata per raccogliere donazioni di buoni spesa, contribuendo a sostenere le persone in difficoltà.

Oltre 350 kg di generi alimentari donati a Catania, pranzi solidali a Sambuca di Sicilia e a Savoca, tombolata per donazione buoni spesa a Comiso. Sono soltanto alcune delle prime iniziative che hanno segnato l'avvio della Settimana contro la Fame di Lions International, con il service "Aggiungi.

Migranti: Lions club inviano oltre mille kg pasta a Lampedusa - Alla richiesta di aiuto per l'emergenza migranti a Lampedusa hanno risposto prontamente i Lions club della X circoscrizione del distretto Sicilia, insieme ai Leo Club. ansa.it

