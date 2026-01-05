L'invisibile Adrien Tameze si distingue per la sua presenza sottile ma determinata in campo. Come un blocco di pavé, può sembrare una componente nascosta, dimenticata o trascurata, ma ha il potenziale di diventare protagonista di grandi sfide, trasformandosi in un elemento essenziale di percorsi prestigiosi. La sua capacità di adattarsi e di emergere nelle situazioni più difficili lo rende un giocatore di grande affidabilità, anche se spesso resta nell’ombra.

"È simile a un blocco di pavé". E come un blocco di pavé può essere "parte di una strada dimenticata da tutti, sepolta dalla campagna del Nord, oppure trasformarsi in Parigi-Roubaix ". L'allenatore David Le Frapper sapeva bene quel che diceva quando se ne uscì con queste parole nell'estate del 2015. Lo sapeva perché di ciclismo se ne interessava parecchio e ne capiva più di qualcosa. Soprattutto perché quell'uomo di ventuno anni lo aveva allenato per un anno nelle giovanili, chiedendosi sempre una sola cosa: perché a vent'anni è ancora nelle giovanili e non in prima squadra? La stessa domanda se la fecero in molti, chiunque si fosse interessato di calcio giovanile in Francia in quegli anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

