L’Inter strapazza un Bologna irriconoscibile | a San Siro finisce 3-1 per nerazzurri
L’Inter conquista una vittoria convincente contro un Bologna poco reattivo a San Siro, terminando 3-1. Nel primo tempo, i nerazzurri dominano il gioco e creano numerose occasioni, grazie anche a una prestazione significativa di Ravaglia, che evita un risultato più ampio. La partita riflette l’ottimo stato di forma dell’Inter, che mantiene il controllo del match dall’inizio alla fine.
Nel primo tempo il Biscione mette alle corde i felsinei e solo un super Ravaglia in versione Play Station evita l’imbarcata, mandando tutti al risposo solo sull’1-0. Nella ripresa, Lautaro raddoppia immediatamente mentre Thuram mette in freezer il risultato con un gol di spalla di quelli che si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
