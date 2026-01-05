Lingue diverse lo stesso dolore | Come una nuova Gerusalemme
Crans-Montana si presenta come una comunità multiculturale, un luogo che unisce giovani di diverse nazionalità. Con questa diversità, emergono anche esperienze condivise di dolore e speranza, rendendo questa località una sorta di
dall’inviato CRANS-MONTANA (Svizzera) Crans-Montana è "la nuova Gerusalemme". Popolata da ragazzi italiani, francesi, tedeschi, inglesi, svizzeri. Sono qui per "condividere un dolore immenso". Sul libro dei ricordi, posato sopra a un tavolino sul sagrato, lasciano un pensiero nella loro lingua dedicato a chi non c’è più: "Ciao cari angeli, nessuno vi dimenticherà mai". Oggi "quei poveri ragazzi sono diventati figli di tutti". Nella chapelle di Saint Christophe la voce del vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, colpisce le centinaia di persone raccolte. Abbracciate. In silenzio. Gli occhi lucidi. Crans-Montana ha "il cuore spezzato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Portare lo stesso algoritmo in dieci redazioni diverse è possibile? Esperimento
Leggi anche: Stankovic perde la testa: insulta un giornalista in tre lingue diverse VIDEO
Ferrari squalificate dopo il Gp in Cina, Hamilton e Leclerc non hanno superato i controlli: cosa è successo; Milano, la donna trovata morta è stata identificata; Gianni Morandi colpito dal drammatico lutto: il toccante gesto di Elena Sofia Ricci; Trump prima del vertice con Zelensky: «Tutte le parti vogliono la pace».
Il mosaico svizzero del dolore alla Messa per le vittime di Crans-Montana - Un Paese dove convive una molteplicità di espressioni dello stesso Vangelo si sta ritrovando nel lutto, nella preghiera e nella solidarietà sul terreno ... avvenire.it
IDEAS and MYTHS [I] Awakening - Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?
Epifania del Signore, nella Chiesa Cattedrale la Messa di tutti i Popoli: 6 gennaio 2026, ore 11.00. Una liturgia in dodici lingue diverse a cura dell'Ufficio diocesano per la Pastorale delle Migrazioni. Animeranno le comunità etniche mauriziana, nigeriana, ghan - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.