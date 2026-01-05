Linea T1 Bergamo-Albino lavori di connessione | dal 7 gennaio sospensione di due fermate - Tutte le modifiche

A partire dal 7 gennaio, sulla linea T1 Bergamo-Albino saranno temporaneamente sospese le fermate di Bergamo Bianzana e Bergamo FS. La sospensione si rende necessaria per permettere lavori di connessione con la linea T2. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando queste modifiche temporanee. Per ulteriori dettagli, consultare le comunicazioni ufficiali e gli aggiornamenti sul servizio.

