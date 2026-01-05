L’inchiesta di Report evidenzia una continuità tra il potere di ieri e quello di oggi, sottolineando come le dinamiche di controllo e intimidazione siano rimaste pressoché invariate nel tempo. La puntata di domenica sera richiama l’immagine di “Attenti al gorilla!” di Fabrizio De André, simbolo di una lotta contro le ingiustizie, anche quando si manifestano attraverso azioni di pressione da parte di figure politiche come Gasparri.

Se la puntata di Report andata in onda domenica sera avesse una colonna sonora sarebbe “Attenti al gorilla!” di Fabrizio De André: col quadrumane impegnato a fare giustizia (a suo modo, certo) di uno Stato iniquo e spietato, materializzatosi ieri anche nel solito senatore Gasparri che con furia intimidatrice ha cercato di impedire la messa in onda del servizio monumentale di Paolo Mondani. Alla ostinazione con la quale Report continua ad esplorare le connessioni tra neofascisti, mafiosi, piduisti, apparati atlantisti, politici e stragi del ’92-’94 si potrebbe opporre la “tenuità” dei fatti di allora al cospetto del nuovo corso dell’antimafia a stelle e strisce che, saltando a piè pari tutta la complessità di operazioni sotto copertura di falsa bandiera, appoggiate a personaggi di difficile gestione, in nome della lotta al narcotraffico bombarda città, ribalta governi, facendo decine di vittime che mai avranno giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta di Report riconosce una inquietante continuità tra il potere di ieri e di oggi: due consigli sul da farsi

