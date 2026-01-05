L' imprenditore 37enne Fabrizio Mele morto dopo un incidente in moto a Milano aveva appena rilevato la Malmaison di Lacerenza - VIDEO

Fabrizio Mele, imprenditore 37enne originario di Napoli, è deceduto dopo un incidente in moto avvenuto a Milano. Al suo fianco viaggiava la fidanzata 25enne Melanie, rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale Niguarda. Mele aveva recentemente rilevato la Malmaison di Lacerenza. L’incidente ha suscitato cordoglio tra amici e familiari, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

L'uomo, originario di Napoli, era alla guida assieme alla fidanzata 25enne Melanie, gravissima dopo l'impatto e ricoverata al Niguarda L'imprenditore 37enne Fabrizio Mele è morto dopo un incidente in moto a Milano. L'uomo, originario di Napoli, era alla guida assieme alla fidanzata 25enne Mel.

