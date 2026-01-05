Limite a 20 giorni per le impegnative con priorità B Bigon | E se non si riesce a prenotare?

Il limite di 20 giorni per le impegnative con priorità B solleva dubbi sulla gestione delle prenotazioni. Bigon ha dichiarato che, in caso di impossibilità di prenotare, presenterà un’interrogazione. Sostenere che la mancata prenotazione immediata indichi assenza di urgenza mette in discussione la valutazione clinica del medico, che ha già stabilito la priorità in base a visita e valutazioni specifiche.

La città resta sotto la soglia dei 35 giorni, prima volta dal 2010, anno in cui fu stabilito il limite dalla direttiva Ue. Appena fuori, tra cave e industrie, l’aria resta pesante. Così il report di Legambiente Lombardia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.