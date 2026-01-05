Limite a 20 giorni per le impegnative con priorità B Bigon | E se non si riesce a prenotare?
Il limite di 20 giorni per le impegnative con priorità B solleva dubbi sulla gestione delle prenotazioni. Bigon ha dichiarato che, in caso di impossibilità di prenotare, presenterà un’interrogazione. Sostenere che la mancata prenotazione immediata indichi assenza di urgenza mette in discussione la valutazione clinica del medico, che ha già stabilito la priorità in base a visita e valutazioni specifiche.
«Provvederò al più presto con il deposito di una interrogazione. Sostenere, più o meno esplicitamente, che la mancata prenotazione immediata significhi assenza di urgenza, mette in discussione la valutazione clinica del medico, che ha già stabilito una priorità sulla base di una visita e di una.
Stretta sulle ricette urgenti, dal primo gennaio solo 20 giorni di validità per prenotare le visite con priorità «B» - Secondo i medici di famiglia la novità non servirà a ridurre l’affollamento ai Cup e quindi le liste d’attesa: «Ridurre a 20 giorni la validità dell’impegnativa di classe B non è una soluzione al prob ... corrieredelveneto.corriere.it
