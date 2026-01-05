Dopo una pausa di tre settimane, torna la Ligue 1 con le sfide che vedono il Paris Saint-Germain vincere il derby, mentre il Lens mantiene il primo posto in classifica. L'Olympique de Marseille subisce una sconfitta che amplia il distacco a -8 punti. Le partite riprendono nel massimo campionato francese, offrendo un momento di riflessione sulla situazione attuale della stagione.

Parigi (Francia) 5 gennaio 2026 – Dopo tre settimane di assenza, tra Coppa di Francia e vacanze natalizie e di fine anno, si torna in campo nel massimo campionato francese. Il weekend appena conclusosi ha visto infatti in campo l'ultimo turno del girone d'andata di Ligue 1. Il Psg vince il primo derby cittadino di stagione, ma non basta per recuperare il primato ai danni del Lens. I sangue e oro infatti vincono a propria volta e chiudono la prima metà di campionato da capolista. Continuano invece le difficoltà del Marsiglia, battuto e ora a -8 dalla vetta. In fondo alla classifica ritrova la vittoria il Nantes e lascia l'ultima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Psg vince il derby, ma il Lens mantiene il primato, OM ko ora a -8

