Licenziato per il test del carrello e reintegrato cassiere sceglie il risarcimento

Un cassiere di 62 anni, protagonista del caso noto come il

(Adnkronos) – Non tornerà dietro la cassa del supermercato Pam di Siena Fabio Giomi, il cassiere 62enne protagonista della vicenda del cosiddetto 'test del carrello'. Licenziato e poi reintegrato dal Tribunale di Siena, Giomi ha scelto di chiudere definitivamente il rapporto di lavoro e di avvalersi dell'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Preoccupato anche per un possibile clima ostile”, il cassiere del Pam licenziato e reintegrato non torna a lavorare - La decisione di Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato e poi reintegrato dopo il controverso test del carrello Pam, di non tornare al lavoro ... ilfattoquotidiano.it