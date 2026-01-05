Licenziato per il test del carrello e reintegrato cassiere sceglie il risarcimento
Un cassiere di 62 anni, protagonista del caso noto come il
(Adnkronos) – Non tornerà dietro la cassa del supermercato Pam di Siena Fabio Giomi, il cassiere 62enne protagonista della vicenda del cosiddetto 'test del carrello'. Licenziato e poi reintegrato dal Tribunale di Siena, Giomi ha scelto di chiudere definitivamente il rapporto di lavoro e di avvalersi dell'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Test del carrello, reintregrato il cassiere licenziato della Pam di Siena
Leggi anche: Test del carrello Pam, il giudice dà ragione al cassiere licenziato: ‘Reintegro immediato’
Cassiere del Pam licenziato dopo il test del carrello, il giudice: “Deve essere reintegrato”; Il caso del cassiere licenziato da PAM per il “test del carrello” e poi reintegrato; “Mesi angoscianti, sono felicissimo”, parla la vittima del test del carrello reintegrato dal…; Fabio Giomi, licenziato dalla Pam (a 62 anni) dopo aver fallito il «test del carrello»: il giudice condanna l'azienda e lui sarà reintegrato.
“Preoccupato anche per un possibile clima ostile”, il cassiere del Pam licenziato e reintegrato non torna a lavorare - La decisione di Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato e poi reintegrato dopo il controverso test del carrello Pam, di non tornare al lavoro ... ilfattoquotidiano.it
Fabio Giomi, licenziato dalla Pam per il «test del carrello» e poi reintegrato dal giudice, non tornerà a lavoro - Il cassiere ha deciso di avvalersi delle possibilità, data dall'articolo 18, di optare per l'indennità sostitutiva: 15 mensilità per chiudere definitivamente il rapporto di lavoro: «Troppa tensione, h ... corrierefiorentino.corriere.it
Il caso del cassiere licenziato da PAM per il “test del carrello” e poi reintegrato - Fabio Giomi non si era accorto di un finto furto architettato dall'azienda per metterlo alla prova, ma ora un tribunale gli ha dato ragione ... ilpost.it
Non tornerà a lavoro il cassiere licenziato per il "test del carrello" e poi reintegrato dal giudice: "Troppa tensione" x.com
Le parole del dipendente del supermercato licenziato dopo il "test del carrello" e poi reintegrato: “Anche la mia famiglia mi ha sconsigliato di riprende il mio posto per evitare tensioni”. E, rivolto agli altri collaboratori dell’azienda dice: “Non so fino a che punto a - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.