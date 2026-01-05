Licenziato per il test del carrello e reintegrato cassiere sceglie il risarcimento

Da periodicodaily.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cassiere di 62 anni, protagonista del caso noto come il

(Adnkronos) – Non tornerà dietro la cassa del supermercato Pam di Siena Fabio Giomi, il cassiere 62enne protagonista della vicenda del cosiddetto 'test del carrello'. Licenziato e poi reintegrato dal Tribunale di Siena, Giomi ha scelto di chiudere definitivamente il rapporto di lavoro e di avvalersi dell'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Test del carrello, reintregrato il cassiere licenziato della Pam di Siena

Leggi anche: Test del carrello Pam, il giudice dà ragione al cassiere licenziato: ‘Reintegro immediato’

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cassiere del Pam licenziato dopo il test del carrello, il giudice: “Deve essere reintegrato”; Il caso del cassiere licenziato da PAM per il “test del carrello” e poi reintegrato; “Mesi angoscianti, sono felicissimo”, parla la vittima del test del carrello reintegrato dal…; Fabio Giomi, licenziato dalla Pam (a 62 anni) dopo aver fallito il «test del carrello»: il giudice condanna l'azienda e lui sarà reintegrato.

licenziato test carrello reintegrato“Preoccupato anche per un possibile clima ostile”, il cassiere del Pam licenziato e reintegrato non torna a lavorare - La decisione di Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato e poi reintegrato dopo il controverso test del carrello Pam, di non tornare al lavoro ... ilfattoquotidiano.it

licenziato test carrello reintegratoFabio Giomi, licenziato dalla Pam per il «test del carrello» e poi reintegrato dal giudice, non tornerà a lavoro - Il cassiere ha deciso di avvalersi delle possibilità, data dall'articolo 18, di optare per l'indennità sostitutiva: 15 mensilità per chiudere definitivamente il rapporto di lavoro: «Troppa tensione, h ... corrierefiorentino.corriere.it

licenziato test carrello reintegratoIl caso del cassiere licenziato da PAM per il “test del carrello” e poi reintegrato - Fabio Giomi non si era accorto di un finto furto architettato dall'azienda per metterlo alla prova, ma ora un tribunale gli ha dato ragione ... ilpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.