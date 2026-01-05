Licenziato dopo il test del carrello e reintegrato dal giudice Fabio Giomi non tornerà al lavorare alla Pam

Fabio Giomi, cassiere di 62 anni, è stato licenziato a seguito del test del carrello, ma successivamente reintegrato dal giudice. Tuttavia, non tornerà a lavorare presso la catena Pam. Questa vicenda evidenzia le complessità delle dinamiche lavorative e le decisioni aziendali in ambito di gestione del personale.

Fabio Giomi, il cassiere 62enne licenziato dopo aver fallito il 'test del carrello', non rientrerà al lavoro alla Pam. Nonostante il giudice abbia disposto il reintegro, ha deciso di interrompere il rapporto: "Ha preferito l'indennità risarcitoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fabio Giomi, licenziato da Pam dopo il test del carrello e reintegrato dal giudice: «Ai miei colleghi dico di non avere paura e di far sentire la propria voce per denunciare le ingiustizie. Insieme si vince»

Leggi anche: Fabio Giomi, il cassiere Pam reintegrato dopo il test del carrello non tornerà al lavoro: "Dopo la tensione bisogno di riposo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cassiere licenziato con il 'test del carrello' non tornerà al lavoro al PAM di Siena - Reintegrato dal tribunale, ha scelto l'indennità sostitutiva di 15 mensilità per evitare un clima ostile; il sindacato parla di vittoria storica ... laregione.ch