A Brescia si è svolta una lezione sulla sharia, la legge islamica, organizzata dal Centro Culturale Islamico di Brescia con il patrocinio dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. L’evento, durato tutta la giornata, ha visto la partecipazione di un imam che ha illustrato i principi e le caratteristiche della fatwa. Un’occasione per approfondire un aspetto spesso poco conosciuto della religione islamica nel contesto italiano.

In Italia ci mancavano le lezioni di sharia, ovvero la sacra legge islamica. Siamo a Brescia, e a organizzare l'evento che si è tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: "Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari'ah". Con la "docenza" di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche "Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca". Secondo quanto risulta a Il Giornale, i partecipanti sarebbero circa una cinquantina, tutti di fede musulmana, radunatisi presso la sede della moschea, situata in uno spazio nuovo e abbastanza ampio in una zona periferica della città, in via Corsica 361. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lezione di Sharia. A Brescia l'imam che insegna la fatwa

