L’ex assessora Paba | Ecco la verità sulla staffetta in giunta La sfiducia ha bloccato tutto

L’ex assessora Rosella Paba chiarisce la vicenda della sua recente reintegrazione in giunta a Portico di Caserta, avvenuta il 19 dicembre, prima della sfiducia al sindaco Giuseppe Oliviero. In una nota, Paba spiega i motivi e le circostanze del suo ritorno, affrontando le questioni politiche che hanno influenzato la situazione, e offrendo una versione dettagliata dei fatti per fare chiarezza sulla vicenda.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.