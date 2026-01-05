L’ex assessora Paba | Ecco la verità sulla staffetta in giunta La sfiducia ha bloccato tutto

L’ex assessora Rosella Paba chiarisce la vicenda della sua recente reintegrazione in giunta a Portico di Caserta, avvenuta il 19 dicembre, prima della sfiducia al sindaco Giuseppe Oliviero. In una nota, Paba spiega i motivi e le circostanze del suo ritorno, affrontando le questioni politiche che hanno influenzato la situazione, e offrendo una versione dettagliata dei fatti per fare chiarezza sulla vicenda.

L'ex assessora di Portico di Caserta, Rosella Paba, interviene con una nota per fare chiarezza sul suo ritorno in giunta, avvenuto il 19 dicembre, due settimane prima della sfiducia al sindaco Giuseppe Oliviero. "La mia nomina rappresentava la naturale prosecuzione della staffetta concordata tra.

