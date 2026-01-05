L’Europa è diventata un problema per Trump dice Gentiloni

L’Europa si trova di fronte a nuove sfide legate alle posizioni di Donald Trump e alla stabilità internazionale. Le recenti azioni, come la cattura di Nicolás Maduro e le dichiarazioni sul petrolio, evidenziano tensioni e tensioni geopolitiche. Questi eventi influenzano gli equilibri globali e richiedono un’analisi attenta e ponderata, soprattutto in un contesto in cui l’Europa deve definire il proprio ruolo e le strategie future.

La cattura di Nicolás Maduro e i proclami da gangster sul petrolio sono picconate di Donald Trump all'ordine mondiale. Che la si voglia chiamare dottrina Donroe o volontà di potenza, o in qualsiasi altro modo fa poca differenza: il presidente degli Stati Uniti ha un atteggiamento predatorio e questo dovrebbe essere per tutti un segnale d'allarme. Lo ha ribadito anche Paolo Gentiloni in un'intervista al Corriere della Sera: «Non mi limiterei a dire che torna l'imperialismo predatorio degli Stati Uniti, ma che avanziamo verso un nuovo assetto del mondo, come d'altronde già teorizzato da Trump». L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela certifica che Trump non riconosce più alleati e agisce in modo del tutto autonomo, privo di ogni vincolo legale o morale.

