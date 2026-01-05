’Lety’ e le lacrime dell’amica Viaggi sport e impegno politico | Mai avuto problemi di salute

Lety, conosciuta per il suo entusiasmo e il coinvolgimento in viaggi, sport e politica, non aveva mai avuto problemi di salute. La sua presenza era sempre positiva e stimolante. Ora, la scoperta delle lacrime della sua amica apre una riflessione sulla sua vita e sul suo impatto, lasciando un vuoto in chi la conosceva.

di Antonio Pasanese FIRENZE "Lety era una luce. Una di quelle persone che entrano in una stanza e la cambiano, la scaldano. Era impossibile non volerle bene". Patrizia Faraoni fatica a trattenere le lacrime mentre parla dell'amica Letizia Ciampi, scomparsa improvvisamente alle Canarie a soli 47 anni. La conosceva da più di dieci anni. "All'inizio ci siamo incontrate per caso, ma è stato subito chiaro che tra noi c'era qualcosa di speciale. Un'intesa profonda, una 'sorellanza'. Mi ha accompagnata nei momenti più duri della mia vita. Lei c'era sempre, senza bisogno che la chiamassi. La sua presenza era certezza".

