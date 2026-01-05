Letizia Ciampi morta a Fuerteventura | dimessa per due volte Sequestrati i referti medici

Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta a Fuerteventura. Nonostante due dimissioni e referti medici sequestrati, le circostanze della sua morte rimangono oggetto di indagine. La donna, fiorentina in vacanza alle Canarie, aveva segnalato problemi di salute prima di essere rimandata a casa senza un’adeguata valutazione. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione medica e sulla tutela dei pazienti in viaggio.

Firenze, 5 gennaio 2026 – L'ultima connessione alle 22.57 della sera del veglione. Poi, il male si è portato via all'improvviso Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina in vacanza alle isole Canarie: forse un'embolia polmonare, non adeguatamente valutata dai sanitari a cui si era rivolta e che l'avevano dimessa per due volte, la prima con una lastra, consigliandola di fare accertamenti al suo rientro in Italia, o forse un destino atroce. Disposta l'autopsia. L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto l'autopsia al fine di valutare se la morte di Letizia sia una tragica fatalità o, invece, un caso di malasanità.

