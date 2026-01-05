L' Eredità Federico umiliato in diretta | Ha sparato la prima cazz***

Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda su Rai 1, si è verificato un episodio che ha coinvolto Federico, protagonista in diretta. Durante il programma, si è sentito un commento inaspettato, suscitando attenzione tra i telespettatori. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti della prima serata, offrendo momenti di intrattenimento e discussione.

Oggi, lunedì 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Giulio, il campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Antonella da Ravenna, Carlo Alberto da Torino, Ilaria da Mantova, Tommaso da Cesenatico, Paola da Firenze, Federico da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine, l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Federico. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 180mila euro.

