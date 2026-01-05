L' Epifania tra cibo e vino la proposta del La Roccola di Cinto Euganeo

L'Epifania è un momento di convivialità e tradizione. La Roccola di Cinto Euganeo offre un menù speciale, pensato per celebrare questa festività tra i sapori autentici dei Colli Euganei. Un’occasione per gustare piatti tipici accompagnati da vini selezionati, in un’atmosfera tranquilla e autentica. La proposta mira a valorizzare le tradizioni locali, offrendo ai clienti un’esperienza semplice e raffinata per concludere le festività.

Le occasioni per immergersi nei sapori dei Colli Euganei non mancano mai, e per chiudere in bellezza le festività, l'Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone un menù speciale dedicato al pranzo dell'Epifania. Un'esperienza sensoriale dove ogni portata è sapientemente abbinata ai vini.

