Leone XIV all’Angelus | Deve prevalere il bene del popolo

Dopo il raid degli Stati Uniti in Venezuela e la deposizione di Nicolás Maduro, papa Leone XIV ha pronunciato un Angelus in cui ha sottolineato che “deve prevalere il bene del popolo”. In un contesto delicato, il Papa ha scelto di esprimersi con cautela, evidenziando l’importanza di agire secondo i principi morali e il rispetto del diritto internazionale. Le sue parole riflettono la volontà di mantenere equilibrio e responsabilità in un momento di forte tensione internazionale.

A contare è più la sostanza che le parole stesse. All'indomani del raid degli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla deposizione del dittatore Nicolas Maduro, papa Leone XIV pesa accuratamente le parole in un Angelus molto atteso dopo l'iniziale, prudente silenzio della Santa Sede, schiacciata fra il rischio di passare per sostenitrice di un deposta e l'avallo potenziale ad un'incursione quantomeno controversa sul piano del diritto internazionale. In Venezuela bisogna "garantire la sovranità del Paese" – sottolinea il primo Pontefice statunitense – e "assicurare lo stato di diritto inscritto nella Costituzione".

