Leone il Primo seppure XIV nell’ elenco dei Papi

Leone il Primo, anche noto come XIV tra i papi, rappresenta una figura storica di rilievo. La commedia drammatica

La commedia drammatica Leone l’Ultimo, in scena dagli anni ’50, tratta la vicenda di un giovane nobile europeo, Leone appunto, che va a vivere a Londra. Li prende sotto la sua ala protettrice una coppia di giovani fidanzati senza risorse e permette loro di trasformare i sogni in realtà. Ieri, all’Angelus, un altro Leone, questa volta Papa e XIV in ordine cronologico, ha impartito una lezione di diplomazia in chiave teologica di tale levatura da aver ricevevuto apprezzamento incondizionato da ogni dove. In buona sostanza ha trattato il golpe sui generis praticato in Venezuela senza fare il nome dei coinvolti ma condannando senza scampo il fatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro Leggi anche: Omelia di Papa Leone XIV, messa in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali defunti nell’anno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Leone XIV torna sulla pace disarmata e disarmante. Leone XIV, i primi sette mesi nel segno della pace e della tradizione. Il futuro del pontificato - Dalle nomine episcopali al Giubileo della Speranza, Papa Leone XIV sta costruendo un pontificato sobrio e coerente ... panorama.it

Cosa ha concluso Papa Leone XIV lasciato aperto dal pontificato di Papa Francesco - L'eredità più ovvia che Leone XIV ha ricevuto da Francesco è stato il Giubileo. acistampa.com

Papa Leone XIV: “Venezuela, prevalga bene del popolo”/ Monito a Maduro e USA: “rispetto diritti e sovranità” - Papa Leone XIV all'Angelus per il popolo del Venezuela: il monito a Trump e Maduro e l'importanza del pieno rispetto di libertà e sovranità ... ilsussidiario.net

Affollato, collegiale, rivolto al futuro: il primo concistoro di papa Leone editorialedomani.it/idee/cultura/a… @DomaniGiornale @PazzoPerDomani @Pontifex_it x.com

Giubileo, Rocca da Papa Leone: "Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.