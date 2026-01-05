Leone fa il prudente anche sul Venezuela
Il Leone dimostra cautela anche sulla situazione in Venezuela. Durante tutta la giornata di sabato, i commentatori cattolici americani seguivano con attenzione l’attesa dell’Angelus domenicale delle 12, analizzando i possibili messaggi e le implicazioni di un intervento papale in un contesto così delicato.
Per tutta la giornata di sabato, i commentatori cattolici americani tenevano una sorta di conto alla rovescia verso l'appuntamento dell'Angelus domenicale delle 12. Sarebbe stato quello il momento,.
Leone XIV all’Angelus | Deve prevalere il bene del popolo.
Leone fa il prudente anche sul Venezuela - Il Papa guarda al "bene del popolo" più che al destino dei tiranni ... ilfoglio.it
Venezuela, la diplomazia discreta di Leone XIV: «Evitare una guerra civile» - Naturalmente era stato informato quasi in tempo reale di quello che, due giorni fa, era appena accaduto ... ilmessaggero.it
Sky tg24. . Durante la messa di Natale nella Basilica di San Pietro Papa Leone XIV, citando Papa Francesco, ha ha messo in guardia i fedeli dalla "tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore", esortando invece a - facebook.com facebook
“Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente”. È uno dei passaggi centrali dell’omelia pronunciata da Papa Leone XIV durante la messa del Giorno x.com
