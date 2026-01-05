Leone fa il prudente anche sul Venezuela

Il Leone dimostra cautela anche sulla situazione in Venezuela. Durante tutta la giornata di sabato, i commentatori cattolici americani seguivano con attenzione l’attesa dell’Angelus domenicale delle 12, analizzando i possibili messaggi e le implicazioni di un intervento papale in un contesto così delicato.

Per tutta la giornata di sabato, i commentatori cattolici americani tenevano una sorta di conto alla rovescia verso l’appuntamento dell’Angelus domenicale delle 12. Sarebbe stato quello il momento,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leone XIV all’Angelus | Deve prevalere il bene del popolo.

leone fa prudente venezuelaVenezuela, la diplomazia discreta di Leone XIV: «Evitare una guerra civile» - Naturalmente era stato informato quasi in tempo reale di quello che, due giorni fa, era appena accaduto ... ilmessaggero.it

