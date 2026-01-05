Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos per la crisi in Venezuela
A causa delle recenti tensioni geopolitiche in Venezuela e delle restrizioni di volo degli Stati Uniti, Leonardo DiCaprio si trova attualmente ai Caraibi, bloccato sullo yacht di Jeff Bezos. La situazione ha impedito al premio Oscar di partecipare al Palm Springs International Film Festival, evidenziando come i conflitti internazionali possano influenzare anche le attività di figure pubbliche.
L'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ha sconvolto i piani di Leonardo DiCaprio, costretto a saltare il Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival a causa delle restrizioni sui voli messe in atto dagli Usa in funzione del loro. 🔗 Leggi su Today.it
