Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos per colpa di Trump | le tensioni in Venezuela gli impediscono di tornare

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono rimasti a St. Barts a causa delle restrizioni di volo imposte dalle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. Il blocco, avvenuto sullo yacht di Jeff Bezos, deriva dalle conseguenze delle recenti tensioni politiche nella regione, che hanno limitato i collegamenti aerei e impedito loro di tornare a destinazione.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti bloccati a St. Barts per le restrizioni aeree dopo l'attacco USA in Venezuela. L'attore ha saltato la premiazione al Palm Springs Film Festival, ospite sullo yacht di Bezos.

La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts - L'attore americano costretto a saltare la premiazione del Palm Springs International Film Festival: non è riuscito a partire da St. affaritaliani.it

DiCaprio bloccato ai Caraibi con la fidanzata Ceretti sullo yacht di Bezos: la star non può rientrare in Usa per la crisi in Venezuela - La star di Hollywood non è potuta volare a Palm Springs per ricevere un premio a causa delle restrizioni sul traffico aereo ... corriere.it

