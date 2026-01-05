Leonardo Di Caprio bloccato ai Caraibi | cos’è successo

Leonardo Di Caprio si è trovato impossibilitato a lasciare i Caraibi a causa delle restrizioni sui voli, impedendogli di ritirare il Desert Palm Achievement Award. L’articolo, tratto da Il Difforme, approfondisce i dettagli di questa imprevista situazione che ha coinvolto l’attore durante il suo soggiorno in mare.

"Brutta" avventura per Leonardo Di Caprio che è rimasto bloccato sullo yatch a causa della restrizione sui voli, così non è potuto andare a ritirare il Desert Palm Achievement Award. La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Media, 'Di Caprio bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela'; Leonardo Di Caprio bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela: i voli non partono e lui non può ritirare il premio a Palm Springs; La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts

DiCaprio bloccato ai Caraibi con la fidanzata Ceretti sullo yacht di Bezos: la star non può rientrare in Usa per la crisi in Venezuela - La star di Hollywood non è potuta volare a Palm Springs per ricevere un premio a causa delle restrizioni sul traffico aereo ... corriere.it

Bloccato ai Caraibi, Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio - Purtroppo, a causa della grave crisi politica in Venezuela e delle restrizioni sul traffico aereo, l’attore è stato bloccato a St. novella2000.it

Il blitz in Venezuela “ferma” Leonardo DiCaprio, l’attore dà forfait al Palm Springs International Film Festival Il contrattempo "collaterale" per la star hollywoodiana: https://qds.it/leonardo-dicaprio-venezuela-blitz/ - facebook.com facebook

