L’enigma Trump e la diffidenza della base MAGA

L’enigma Trump e la diffidenza della base MAGA rappresentano un tema di crescente interesse. Analizzare la sua parabola politica, dalla rielezione fino alle recenti operazioni in Venezuela, solleva interrogativi sul suo reale obiettivo e sulle sue strategie. L’atteggiamento del presidente statunitense in politica estera appare spesso contraddittorio, suscitando dubbi e perplessità. Questa complessità richiede un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche in gioco e le possibili conseguenze.

Roma, 5 gen – Se consideriamo la parabola di Trump dalla sua rielezione ad oggi – soprattutto alla luce del recente intervento in Venezuela – la domanda che, inevitabilmente, ci tormenta è questa: a che gioco sta giocando? Perché, in effetti, sembra che l’atteggiamento del presidente statunitense in materia di politica estera sia quantomeno istrionico, per non dire schizofrenico. Visto da fuori almeno, si capisce. Trump rompe le promesse d’isolazionismo. Quello che era stato presentato da tutti i multipolaristi di questo mondo come “ il presidente isolazionista, con cui non ci saranno altre guerre ”, fa irrompere nuovamente sulla scena la Dottrina Monroe e il Corollario Roosevelt (con annessa la politica del grosso bastone) con una rapidità impressionante. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’enigma Trump e la diffidenza della base MAGA Leggi anche: La dottrina Trump è un Maga pamphlet Leggi anche: “Il vero potere tornerà al popolo”, la sfida a Trump della deputata Maga Greene. Che profetizza: “I repubblicani perderanno le elezioni di Midterm” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia", ha dichiarato Trump in una recente intervista. L'isola più grande del mondo fa parte del Regno di Danimarca anche se gode di ampia autonomia amministrativa. Ma perché è così importante per gli USA e - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.