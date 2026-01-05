Leka carico si proietta sul prossimo match | Adesso ci aspetta la partita più difficile

Spiro Leka si presenta in sala stampa con determinazione, riconoscendo la difficoltà della prossima partita. Secondo lui, si tratta di una sfida impegnativa, soprattutto considerando la condizione della squadra avversaria, che si trova in una posizione difficile ma possiede comunque qualità. Per lui, iniziare l’anno con una vittoria sarà fondamentale per affrontare al meglio questa partita complessa.

Spiro Leka è carico in sala stampa: "Partita tosta come io pensavo fosse prima di iniziare. Loro erano i più in salute nella parte bassa della classifica, una squadra con qualità e per questo era importante iniziare l’anno con una vittoria. Siamo partiti forte nel primo quarto. Nel secondo e terzo loro hanno aumentato l’intensità. Noi ci siamo persi nelle soluzioni individuali, non passando la palla come siamo abituati: solo 14 assist finali contro i 20 che facciamo di solito. Nell’ultimo quarto si è creata una sinergia tra i ragazzi sul campo e i tifosi sugli spalti e in quel clima è difficile per chiunque vincere qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

