Legge di Bilancio 2026 l’affondo di Aloisio M5S | Un raggiro Tagli reali alla statale per favorire le paritarie

Da orizzontescuola.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge di Bilancio 2026 è al centro di critiche da parte della senatrice Aloisio (M5S), che la definisce un

La senatrice Aloisio (M5S) definisce la Legge di Bilancio 2026 un "raggiro" che favorisce le scuole paritarie tagliando risorse reali e autonomia a quelle pubbliche. Dure critiche anche per i mancati adeguamenti salariali rispetto all'inflazione e per le nuove norme che riducono i docenti a semplici supplenti interni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

La Manovra 2026 è legge, le misure approvate: dalle pensioni al taglio Irpef fino ai nuovi bonus

