L’eco del bel tempo | giovani e anziani insieme per superare isolamento e creare comunità

“L’eco del bel tempo” è un progetto a Messina che coinvolge giovani e anziani per favorire l’inclusione sociale e il confronto tra generazioni. Attraverso iniziative di aggregazione e scambio culturale, mira a contrastare l’isolamento degli anziani, promuovendo un senso di comunità e solidarietà. Un’occasione per rafforzare i legami e valorizzare il valore della condivisione tra diverse età.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.