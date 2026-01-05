L’eco del bel tempo | giovani e anziani insieme per superare isolamento e creare comunità

“L’eco del bel tempo” è un progetto a Messina che coinvolge giovani e anziani per favorire l’inclusione sociale e il confronto tra generazioni. Attraverso iniziative di aggregazione e scambio culturale, mira a contrastare l’isolamento degli anziani, promuovendo un senso di comunità e solidarietà. Un’occasione per rafforzare i legami e valorizzare il valore della condivisione tra diverse età.

Messina si apre al dialogo tra generazioni grazie a “L’eco del bel tempo”, progetto dedicato a giovani e anziani con l’obiettivo di promuovere aggregazione sociale, scambio culturale e contrastare l’isolamento, fenomeno particolarmente sentito tra gli over 65 in città. Secondo dati recenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

