Lecce-Roma, partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si svolge nel turno infrasettimanale di martedì alle 18:00 al Via del Mare. Una sfida tra due squadre con caratteristiche diverse, entrambe alla ricerca di punti importanti per il loro cammino stagionale. La gara rappresenta un momento di verifica per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di mantenere o migliorare la propria posizione in classifica.

Turno infrasettimanale di Serie A, diciannovesima giornata: martedì alle 18:00 il Via del Mare ospita una sfida che racconta due identità diverse e una stessa necessità di punti. Lecce-Roma non è una partita che vive di numeri, ma di contesto. Il turno infrasettimanale comprime i tempi di preparazione, riduce i margini di correzione e amplifica il peso delle assenze. In questo scenario, la Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Via del Mare con una vera emergenza difensiva, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco prova a sfruttare continuità di sistema e freschezza atletica per colpire una big costretta ad adattarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lecce-Roma, la partita degli equilibri fragili: ampiezza salentina contro una Roma da reinventare

Leggi anche: Lecce-Roma, la partita delle assenze: Roma senza difesa e salentini senza Di Francesco

Leggi anche: Milik convocato a sorpresa dalla Juventus contro la Roma: non gioca una partita ufficiale da 18 mesi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pronostico Lecce - Roma: 6 Gennaio 2026 ??.

Lecce-Roma 6 gennaio 2026: formazioni e dove vederla - Dove vedere la partita in tv e streaming ... lifestyleblog.it