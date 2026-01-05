Lecce-Roma la partita degli equilibri fragili | ampiezza salentina contro una Roma da reinventare
Lecce-Roma, partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si svolge nel turno infrasettimanale di martedì alle 18:00 al Via del Mare. Una sfida tra due squadre con caratteristiche diverse, entrambe alla ricerca di punti importanti per il loro cammino stagionale. La gara rappresenta un momento di verifica per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di mantenere o migliorare la propria posizione in classifica.
Turno infrasettimanale di Serie A, diciannovesima giornata: martedì alle 18:00 il Via del Mare ospita una sfida che racconta due identità diverse e una stessa necessità di punti. Lecce-Roma non è una partita che vive di numeri, ma di contesto. Il turno infrasettimanale comprime i tempi di preparazione, riduce i margini di correzione e amplifica il peso delle assenze. In questo scenario, la Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Via del Mare con una vera emergenza difensiva, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco prova a sfruttare continuità di sistema e freschezza atletica per colpire una big costretta ad adattarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Lecce-Roma, la partita delle assenze: Roma senza difesa e salentini senza Di Francesco
Leggi anche: Milik convocato a sorpresa dalla Juventus contro la Roma: non gioca una partita ufficiale da 18 mesi
Pronostico Lecce - Roma: 6 Gennaio 2026 ??.
Lecce-Roma 6 gennaio 2026: formazioni e dove vederla - Dove vedere la partita in tv e streaming ... lifestyleblog.it
Lecce-Roma, le info sulla partita: capitolini con assenze pesanti e voglia di riscatto - Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18:00, il Lecce giocherà al Via del Mare la sua prima partita casalinga dell'anno contro la Roma di Gasperini. pianetalecce.it
Lecce-Roma, il pronostico: Gasp non può perdere il treno Champions - Roma quote analisi statistiche precedenti 19ª giornata Serie A in programma martedì 6 gennaio alle 18 ... gazzetta.it
#Roma senza difesa a Lecce, #Gasperini in emergenza totale: ecco i convocati, anche #Baldanzi out x.com
Serie A, le designazioni arbitrali: Sacchi per Lecce-Roma, Sozza dirige Lazio-Fiorentina - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.