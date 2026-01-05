Lecce-Roma | dove vederla in tv e streaming

Lecce-Roma è un incontro importante per entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, offrendo diverse opzioni per seguirla. Per chi desidera vedere l’incontro, è utile conoscere i canali ufficiali e le piattaforme disponibili. La Roma affronta questa sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e ritrovare fiducia.

Serve una risposta immediata. La Roma arriva a Lecce con l’obbligo di rialzare la testa e con la classifica che non concede margini d’errore. Dopo il passo falso di Bergamo, i giallorossi cercano il primo successo del 2026 contro un avversario organizzato e affamato, in una trasferta resa ancora più delicata da assenze pesanti e da un clima tutt’altro che favorevole. Lecce-Roma, contesto e posta in palio. Al Via del Mare si incrociano esigenze diverse ma ugualmente urgenti. Il Lecce di Eusebio Di Francesco vuole dare continuità all’1-1 strappato alla Juventus, risultato che ha confermato solidità e spirito competitivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

