Il Lecce ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Roma, in programma martedì alle 18:00 al Via del Mare. Tra i presenti, torna Sottil, che si unisce alla rosa in vista dell’incontro. La squadra si prepara a questa sfida di campionato, con l’obiettivo di affrontare al meglio l’impegno casalingo.

Il Lecce ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la sfida contro la Roma, in programma martedì alle 18:00 al Via del Mare. Le scelte sono state diramate dal tecnico Eusebio Di Francesco: da segnalare il rientro di Sottil. Tra i pali convocati Bleve, Falcone e Samooja. In difesa: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel e Veiga. A centrocampo: Gorter, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Marchwi?ski, Ramadani e Sala. In attacco: Banda, Camarda, N’Dri, Pierotti, Sottil e Štuli?. Il Lecce completa così la preparazione alla gara casalinga, con l’obiettivo di dare continuità e sfruttare il fattore Via del Mare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lecce, i convocati per la Roma: rientra Sottil

