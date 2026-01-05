League of Legends è andato in down per ore

Nella giornata di ieri, alcuni utenti di League of Legends hanno riscontrato problemi di accesso e funzionamento del client. La piattaforma è stata temporaneamente inattiva, impedendo il login e l'utilizzo dei servizi per alcune persone. La situazione ha causato disagi alla community, con segnalazioni di malfunzionamenti che sono stati successivamente affrontati dagli sviluppatori.

Nella giornata di ieri League of Legends è risultato temporaneamente inutilizzabile per una parte della community, con segnalazioni di client che non si avviava, impossibilità di effettuare il login e accesso ai servizi compromesso. L'episodio si è verificato domenica 4 gennaio 2026 e ha avuto impatto su più aree, generando un picco di report e discussioni online. Secondo quanto ricostruito da più testate internazionali che hanno seguito l'incidente, la causa sarebbe legata alla scadenza di un certificato di sicurezza del client (SSL): allo scattare della data di scadenza, il software avrebbe iniziato a fallire alcune verifiche, impedendo l'avvio corretto o l'autenticazione.

