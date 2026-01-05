Le vedove di Maduro continuano a occupare spazi mediatici, commentando con tono di lutto e rassegnazione, mentre la popolazione spera in cambiamenti concreti. Tra giornali e televisioni, gli “esperti” sembrano più interessati a mantenere la propria posizione che a favorire una reale transizione democratica. Li avevamo lasciati, metaforicamente, in ambienti che poco si adattano al ruolo di custodi della democrazia, ma il loro peso resta evidente nel panorama venezuelano.

Li avevamo lasciati, metaforicamente parlando, in posti che non parrebbero propriamente dei pulpiti per discettare di democrazia. Uno in Cina a inchinarsi a Xi Jinping, altri afare i piccoli fan della Zakharova, altri ancora appresso alla Albanese e agli zatteranti Pro Pal. Ma adesso eccoli a straparlare di diritto internazionale violato, e - comicamente - dell'orrido dittatore Maduro come di un martire. Prendi La Stampa: «Golpe» in prima pagina e «America Stato canaglia» all'interno. Poi quel titolo di Repubblica su Francesco Merlo: «Ci tocca stare con Maduro». E il Fatto dove lo metti? Giochicchia su «aggressore e aggredito» per confondere le acque. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le vedove di Maduro. Gli "esperti" a lutto sui giornali e in tv mentre la gente spera

