Le ultime cime bianche | la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai potete partecipare anche voi

I ghiacciai tropicali stanno rapidamente scomparendo, minacciando gli ecosistemi e il clima globale. Marcela Fernandez ha fondato «Cumbres Blancas», un progetto internazionale che unisce scienza, arte e memoria per sensibilizzare e promuovere azioni di tutela. Scopri come questa iniziativa si propone di salvare le ultime cime bianche e come anche tu puoi contribuire a questa battaglia.

