Le ultime cime bianche | la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai potete partecipare anche voi

Da vanityfair.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ghiacciai tropicali stanno rapidamente scomparendo, minacciando gli ecosistemi e il clima globale. Marcela Fernandez ha fondato «Cumbres Blancas», un progetto internazionale che unisce scienza, arte e memoria per sensibilizzare e promuovere azioni di tutela. Scopri come questa iniziativa si propone di salvare le ultime cime bianche e come anche tu puoi contribuire a questa battaglia.

I ghiacciai tropicali stanno scomparendo a una velocità vertiginosa e, per difenderli, l’attivista Marcela Fernandez ha fondato «Cumbres Blancas», un progetto internazionale che unisce scienza, arte e memoria. Il movimento ha preso il via anche in Italia, in onore del Ghiacciaio del Calderone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le ultime cime bianche la battaglia di marcela fernandez per salvare i ghiacciai potete partecipare anche voi

© Vanityfair.it - Le ultime cime bianche: la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai (potete partecipare anche voi)

Leggi anche: Wanna Marchi, tatuaggio choc a 83 anni: “Potete farlo anche voi”

Leggi anche: Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso: «Potete farcela anche voi, ragazzi del Sud come me»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le ultime cime bianche: la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai (potete partecipare anche voi).

Cime Bianche, via libera all'iter per l'accordo di programma - Via libera all'iter per giungere a un accordo di programma sulla realizzazione del collegamento intervallivo Cime Bianche, nei comuni di Valtournenche e Ayas. ansa.it

Insieme per Cime bianche, 'in 250 alla salita per il vallone' - Dopo la quinta edizione dell'evento 'Una salita per il vallone' di sabato 2 agosto scorso, il comitato Insieme per le Cime Bianche - ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.