Le ultime cime bianche | la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai potete partecipare anche voi
I ghiacciai tropicali stanno rapidamente scomparendo, minacciando gli ecosistemi e il clima globale. Marcela Fernandez ha fondato «Cumbres Blancas», un progetto internazionale che unisce scienza, arte e memoria per sensibilizzare e promuovere azioni di tutela. Scopri come questa iniziativa si propone di salvare le ultime cime bianche e come anche tu puoi contribuire a questa battaglia.
I ghiacciai tropicali stanno scomparendo a una velocità vertiginosa e, per difenderli, l’attivista Marcela Fernandez ha fondato «Cumbres Blancas», un progetto internazionale che unisce scienza, arte e memoria. Il movimento ha preso il via anche in Italia, in onore del Ghiacciaio del Calderone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Wanna Marchi, tatuaggio choc a 83 anni: “Potete farlo anche voi”
Leggi anche: Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso: «Potete farcela anche voi, ragazzi del Sud come me»
Le ultime cime bianche: la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai (potete partecipare anche voi).
Cime Bianche, via libera all'iter per l'accordo di programma - Via libera all'iter per giungere a un accordo di programma sulla realizzazione del collegamento intervallivo Cime Bianche, nei comuni di Valtournenche e Ayas. ansa.it
Insieme per Cime bianche, 'in 250 alla salita per il vallone' - Dopo la quinta edizione dell'evento 'Una salita per il vallone' di sabato 2 agosto scorso, il comitato Insieme per le Cime Bianche - ansa.it
Ultime cime di un'altro meraviglioso anno in montagna. Siamo sul massiccio del Grappa nelle Prealpi bellunesi, percorrendo un tratto dell'alta via degli Eroi. Da case Bollenghini, sopra Schievenin, raggiungiamo malga Paoda. Attraverso la Cengia di Prada arr - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.