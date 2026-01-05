Le rivelazioni su Garlasco | Tutti hanno paura di una persona Stasi incastrato con una telefonata

Le recenti dichiarazioni di Alessandro De Giuseppe, noto giornalista de Le Iene, hanno riacceso l’attenzione sul caso Garlasco. In particolare, le affermazioni su Stasi e le circostanze che lo coinvolgono, tra cui una telefonata rivelatrice, sollevano nuovi interrogativi e mostrano quanto siano complesse le dinamiche di questa vicenda. Restare informati è fondamentale per comprendere meglio i sviluppi di un caso che da anni tiene col fiato sospeso l’opinione pubblica.

Hanno lasciato senza parole le ultime dichiarazioni della Iena Alessandro De Giuseppe, che da anni segue il caso Garlasco. Ospite a Zona Bianca, ha svelato tutta una serie di retroscena che hanno lasciato a dir poco attoniti gli spettatori. Oggi molti ritagli della sua intervista stanno facendo il giro dei social network, scatenando grande clamore. Tutto fa credere che la triste vicenda di Garlasco sia prossima a una svolta. Nel corso del suo intervento, Alessandro De Giuseppe, parso a tutti come un fiume in piena, ha parlato di nuove testimonianze. Ci sarebbero, a sue dire, altri testimoni pronti ad affermare di aver visto le stesse cose di Marco Muschitta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le rivelazioni su Garlasco: "Tutti hanno paura di una persona. Stasi incastrato con una telefonata" Leggi anche: “Le scene di baci e sesso sono terribili, tutti ti guardano. Una volta ho dovuto baciare una persona fidanzata con una mia amica”: le confessioni di Pilar Fogliati Leggi anche: I video intimi con Stasi in una cartella ad "alta protezione": l'ultima novità su Garlasco Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Garlasco, tutte le domande sul video di Sempio. Le rivelazioni della youtuber; Garlasco, tutti gli errori e le manipolazioni (forse volontarie) che hanno infangato il caso; Garlasco, spunta un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi. «File aperto da qualcuno il giorno dopo l'omicidio»; Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: dalle carte dei giudici di Pavia attese nuove rivelazioni. Garlasco, rivelazioni choc: "Lì tutti hanno paura di una persona. Stasi incastrato con una telefonata" - La Iena Alessandro di Giuseppe, ospite a Zona Bianca, ha lasciato gli spettatori senza parole con le sue affermazioni: "Le persone hanno visto e le coscienze cominciano a svegliarsi" ... ilgiornale.it

Garlasco, tutti gli errori e le manipolazioni (forse volontarie) che hanno infangato il caso - Dalla puntata di Zona Bianca alle nuove perizie informatiche: il caso Garlasco torna al centro del dibattito tra errori investigativi, dubbi giudiziari e piste ancora aperte ... panorama.it

Garlasco, De Giuseppe (Iene): “Ho trovato due testimoni importanti”/ “Sempio? Nel mirino altre 2-3 persone” - Garlasco, De Giuseppe (Le Iene): "Ho trovato due testimoni importanti". ilsussidiario.net

DELITTO DI GARLASCO - Cronache di un mistero genetico (con Matteo Fabbri e Simone Colzani)

Dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla cena a Marano e la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco al tabaccaio che affronta la baby gang a Modena, i 10 articoli più letti sul nostro sito nel 2025 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.