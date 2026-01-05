Le previsioni meteo per oggi, 5 gennaio, ad Avellino indicano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si ridurranno nel corso della giornata. Nel dettaglio, sono previsti circa 2mm di pioggia nelle prossime ore, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata si caratterizza per una graduale attenuazione delle nuvole e un clima complessivamente tranquillo.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 5 gennaio ad Avellino

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 2 gennaio 2026 ad Avellino

Leggi anche: Le previsioni meteo di oggi 5 novembre ad Avellino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana; Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma nei prossimi giorni arriva il gelo: le previsioni; Allerta gialla in quattro regioni: torna il gran freddo al Nord, piogge e temporali al Centro; Quanta neve cadrà in Emilia Romagna (e a Bologna) per l’Epifania: fino a 10 centimetri in pianura, le previsioni meteo.

Meteo Catanzaro: oggi nubi sparse, Lunedì 5 e Martedì 6 pioggia e schiarite - Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima di 9°C e massima di 17°C ... ilmeteo.it