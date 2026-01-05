Le previsioni meteo di oggi 5 gennaio ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 5 gennaio, ad Avellino indicano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si ridurranno nel corso della giornata. Nel dettaglio, sono previsti circa 2mm di pioggia nelle prossime ore, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata si caratterizza per una graduale attenuazione delle nuvole e un clima complessivamente tranquillo.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità  ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

