Nel 2026, a Crans-Montana, il pub ‘Le Constellation’ ha avviato un progetto di ampliamento della terrazza coperta per accogliere più clienti. La planimetria mostrata dalla tv svizzera rivela come le porte siano state progettate per aprirsi in senso opposto rispetto alle versioni precedenti, mentre un video del 2019 mette in guardia sulla presenza di schiuma. Questi dettagli evidenziano l’importanza di una pianificazione accurata in interventi di riqualificazione.

Crans-Montana, 5 gennaio 2026 – Volevano ampliare la terrazza coperta per aumentare la capienza e poter ospitare un numero più alto di clienti all’interno del pub ‘Le Constellation'. La stessa terrazza con veranda visibile in numerosi video della tragedia della Capodanno, quando nell’incendio che ha devastato il locale sono morte oltre 40 persone e 119 sono rimaste ferite. Secondo le informazioni raccolte sul campo dalla trasmissione Mise au Point della tv svizzera Rts, i lavori di ampliamento avrebbero anche eliminato un'uscita laterale dalla veranda, rendendo ancora più difficile uscire dal locale in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le porte del Costellation si aprono in senso opposto”: la tv svizzera mostra la planimetria. Quel video del 2019: “Attenzione alla schiuma”

Leggi anche: A Crans Montana potevano morire più ragazzi: «I titolari del Costellation volevano allargarsi». Il soffitto con la schiuma isolante? «Mai autorizzato»

Leggi anche: Portraits of Identity, Inclusion & Youth: si aprono le porte della sede bianconera per la mostra fotografica sul progetto Juventus One. Tutti i dettagli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Le porte del Costellation si aprono in senso opposto”: la tv svizzera mostra la planimetria. Quel video del 2019: “Attenzione alla schiuma” - A dicembre i gestori del pub ‘Le Costellation’ avevano chiesto di ampliare la terrazza coperta, aumentandone la ... quotidiano.net