Le porte del Constellation si aprono in senso opposto | la tv svizzera mostra la planimetria Quel video del 2019 | Attenzione alla schiuma

Nel 2019, un video aveva evidenziato la presenza di schiuma nel pub “Le Constellation” di Crans-Montana, mentre recentemente la tv svizzera ha mostrato la planimetria con le porte del locale che si aprono in senso opposto. A gennaio 2026, si parla di un progetto di ampliamento della terrazza coperta, volto ad aumentare la capacità di accoglienza all’interno del pub.

Crans-Montana, 5 gennaio 2026 – Volevano ampliare la terrazza coperta per aumentare la capienza e poter ospitare un numero più alto di clienti all’interno del pub ‘Le Constellation'. La stessa terrazza con veranda visibile in numerosi video della tragedia della Capodanno, quando nell’ incendio che ha devastato il locale sono morte oltre 40 persone e 119 sono rimaste ferite. Secondo le informazioni raccolte sul campo dalla trasmissione Mise au Point della tv svizzera Rts, i lavori di ampliamento avrebbero anche eliminato un'uscita laterale dalla veranda, rendendo ancora più difficile uscire dal locale in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

