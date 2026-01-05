Le polemiche sui finanziamenti ad Hamas mostrano scarsa memoria | fu un nemico utile

Le recenti polemiche sui finanziamenti italiani ad Hamas evidenziano come spesso nella politica italiana prevalga l’impulsività e la superficialità. La mancanza di approfondimento e di memoria storica rischia di alimentare fraintendimenti e divisioni, senza favorire un’analisi obiettiva e consapevole delle dinamiche internazionali. È importante affrontare questi temi con serietà e rigore, distinguendo i fatti dalle interpretazioni, per una valutazione più equilibrata e informata.

Lo scontro e le polemiche sui finanziamenti italiani ad Hamas sono l’ennesima dimostrazione di come la politica di casa nostra viva di fiammate improvvise, spesso originate da notizie tutte da verificare e approfondire, e di uno scarsissimo uso della memoria. Premesso che l’inchiesta dei magistrati genovesi è solo all’inizio, la sinistra italiana dovrà interrogarsi sull’accoglienza e sui giudizi, talvolta un po’ superficiali, che dà su personaggi borderline e quindi potenzialmente a rischio. Ma la destra che si scaglia contro la sinistra per il suo presunto strizzare l’occhio a elementi vicini all’organizzazione terroristica della Palestina dimentica – o finge di dimenticare – che negli ultimi decenni le principali organizzazioni terroristiche sono nate come creature delle diaboliche (e assurde) strategie dell’intelligence occidentale, in particolare statunitense e israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

