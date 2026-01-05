Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni individuali dei giocatori. Giuliani si distingue con alcune parate decisive, mentre Costa Pisani fatica nel secondo tempo. Gennari si conferma una presenza solida in difesa, mentre Saporetti mostra sprazzi di qualità. Pinzauti si distingue per la vivacità. Questi giudizi riflettono l’andamento generale della squadra, sottolineando le aree di miglioramento e i punti di forza emersi sul campo.

GIULIANI 6 Un paio di uscite col brivido, ma anche due parate importanti. COSTA PISANI 5,5 Nella ripresa soffre le incursioni di Agbugui. GENNARI 7 Stravince il duello col Leveh, nella sua area è un vero muro. BERTOLO 6,5 Prestazione solida del capitano che offre le consuete garanzie e aiuta anche la manovra offensiva. PELLEGRINO 5,5 Rimedia un’ammonizione che costringe Lucarelli a sostituirlo al rientro dopo l’intervallo (1’ st CUOMO 6 Offre un aiuto solido). ROSSI 6 Non era in perfette condizioni, mette in campo tutto quello che ha (34’ st ALLUCI SV ). MALDONADO 7 Torna al gol dopo oltre tre mesi con la pennellata su punizione che porta al successo e vale tantissimo (40’ st SCIORTINO SV ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gennari è un muro. Costa Pisani soffre. Lampi di Saporetti. Pinzauti vivace

