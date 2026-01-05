Le nostre radici nel Medioevo Gli eventi tutelati dalla Regione

Le radici storiche della provincia di Massa Carrara trovano riconoscimento nelle sei manifestazioni di rievocazione medievale inserite nel calendario regionale 2026. Eventi che celebrano il patrimonio culturale e le tradizioni del passato, tutelati e promossi dalla Regione. Un’opportunità per conoscere e riscoprire le radici storiche del territorio, attraverso iniziative che preservano e valorizzano la memoria storica locale.

Sono sei le manifestazioni di rievocazione storica della provincia di Massa Carrara entrate nel calendario delle manifestazioni regionali 2026. Alle spalle di questi eventi, straordinari sotto il profilo della capacità di animazione di luoghi e comunità locali, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione e nella conservazione e diffusione di tradizioni, usi e costumi tipici del luogo che vengono così tramandate. Gli eventi sono Anno Domini 1100 (4-5 luglio, castello di Regnano, Compagnia del Guiterno), Festa medievale di Fosdinovo 2026 (4-5 luglio, Fosdinovo.

