Le Nike Dunk Low in tartan di Timothée Chalamet rappresentano tra le opzioni più accessibili di inizio 2026. Queste sneaker combinano stile e comfort, offrendo un’ampia scelta per chi desidera un prodotto di qualità senza eccessivi investimenti. La linea si distingue per dettagli eleganti e design versatile, adatta a diverse occasioni. Su GQ Italia trovate le informazioni principali e i link per l’acquisto.

Timothée Chalamet non è soltanto un attore di grande talento, sul punto di fare incetta di premi per la sua performance in Marty Supreme – ha appena vinto il Critics Choice Award ieri sera a Los Angeles. È anche un vero "connoisseur" quando si parla di footwear. Non ci riferiamo alla sua folle collezione di Timberland rosa, arancioni o gialle, che non ha esitato a indossare nel corso dell'anno, ma piuttosto alle ultime sneaker Nike avvistate ai suoi piedi durante il suo compleanno.

© Gqitalia.it - Le Nike Dunk Low in tartan di Timothée Chalamet sono le sneaker più accessibili di inizio 2026

