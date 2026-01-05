Le mie figlie potrebbero non camminare mai Il dramma della cantante | Questa è la grave malattia

La cantante ha condiviso pubblicamente un momento difficile della sua vita, rivelando la grave malattia che potrebbe compromettere la capacità delle sue figlie di camminare. Attraverso un video sui social, ha scelto di parlare con sincerità e senza enfasi, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sulle sfide che affronta. Un racconto che permette di comprendere meglio la complessità di una realtà spesso nascosta.

La cantante ha deciso di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita attraverso un video pubblicato sui social, scegliendo un tono diretto e dolorosamente sincero. Lei ha spiegato di aver sentito il bisogno di condividere la propria esperienza non solo come madre, ma anche come donna che si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con una realtà medica complessa e sconvolgente, che riguarda il futuro delle sue due figlie gemelle. Le bambine sono nate a maggio dello scorso anno con un parto prematuro, al settimo mese di gravidanza. Per mesi, come spesso accade con i neonati prematuri, i genitori sono stati invitati alla cautela, a non confrontare i loro progressi con quelli di altri bambini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Le mie figlie gemelle hanno l’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1. È la malattia muscolare più grave che un bambino possa contrarre”: il dolore di Jesy Nelson Leggi anche: Kiara Fontanesi: "Mai stata così in forma. E se le mie figlie vorranno correre..." La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Jesy Nelson scoppia in lacrime quando rivela che ai suoi gemelli di otto mesi è stata diagnosticata una grave malattia muscolare che li renderà incapaci di camminare: “Sto soffrendo per la vita che pensavo di avere con i miei figli” | MR IT; Jesy Nelson ha detto che i suoi gemelli non cammineranno mai dopo una diagnosi devastante; Jesy Nelson: “Le mie figlie potrebbero non camminare mai”, la straziante confessione. Le figlie potrebbero non camminare mai, la cantante inglese si confessa - L'ex cantante del gruppo "Little Mix" ha parlato via social della problematica situazione familiare a seguito della gravidanza con parto prematuro delle sue gemelle. notizie.it

“Le mie figlie gemelle hanno l’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1" - L'ex cantante delle Little Mix ha rivelato che alle sue bambine di 8 mesi è stata diagnosticata la grave malattia neuromuscolare ... ilfattoquotidiano.it

