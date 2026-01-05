Le mie figlie gemelle hanno l’atrofia muscolare spinale SMA di tipo 1 È la malattia muscolare più grave che un bambino possa contrarre | il dolore di Jesy Nelson

Jesy Nelson, cantante delle Little Mix, ha condiviso pubblicamente che le sue gemelle, Ocean Jade e Story Monroe, sono state diagnosticate con l’atrofia muscolare spinale di tipo 1, una delle forme più gravi di questa malattia muscolare. Questa comunicazione offre uno sguardo sulla sfida che la famiglia Nelson affronta, evidenziando l’importanza di sensibilizzare e informare sulle diverse condizioni genetiche.

Jesy Nelson delle Little Mix, band che si è formata a X Factor UK nel 2011, ha rivelato in un video su Instagram che alle sue figlie gemelle, Ocean Jade e Story Monroe, è stata diagnosticata l’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1. La diagnosi di questa rara malattia è arrivata dopo aver notato che le loro gambe non si muovevano come avrebbero dovuto e che facevano fatica ad alimentarsi correttamente. “Credo davvero che le mie figlie supereranno ogni ostacolo e, con il giusto aiuto, combatteranno anche questo”, ha detto Nelson. Ha commosso i fan il video diffuso domenica 4 gennaio, in cui l’ex cantante 34enne ha rivelato che alle sue bambine di 8 mesi, Ocean Jade e Story Monroe, è stata diagnosticata una rara malattia neuromuscolare chiamata Atrofia Muscolare Spinale (SMA) di tipo 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

