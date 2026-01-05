Le interviste Cavallari non ha dubbi | Più fortuna e avremmo vinto

Daniele Cavallari è tornato a giocare da titolare al Comunale di Altopascio, contribuendo a mantenere la porta inviolata con la sua presenza in difesa. La sua esperienza ha permesso alla squadra di ottenere un punto importante in classifica, in una giornata in cui la fortuna avrebbe potuto fare la differenza. Cavallari ha commentato con fermezza, sottolineando che con un po' più di fortuna si sarebbe potuto ottenere anche qualcosa in più.

Al Comunale di Altopascio, Daniele Cavallari (foto), è tornato a vestire la maglia titolare. Complice la squalifica di Zanoni, il bianconero ha agito con Somma e Conti, nel pacchetto arretrato: zero reti subite e un punto prezioso in più in classifica, il bottino di giornata. "Un punto importante – ha commentato il difensore –, arrivato dopo una prestazione di alto livello, su un campo ostico: il Tau Altopascio, che si è confermato un avversario forte e organizzato, è proprio tra le mura amiche che ha conquistato i suoi migliori risultati". "Qualche rammarico – ha aggiunto –? E’ stato un confronto combattuto, avremmo potuto vincerlo, ma anche perderlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

