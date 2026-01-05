Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Per rivedere l’ultima puntata de Le Iene, è possibile consultare le repliche disponibili online e sui canali Mediaset. Il programma, in onda su Italia 1 dal 1997 e ideato da Davide Parenti, rimane uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana anche nel 2025. Qui troverai le modalità e i link per accedere alle repliche in modo semplice e affidabile.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d'inchiesta sui temi caldi che scuotono l'Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre.

