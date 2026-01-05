Le feste delle Romite sfollate Lontane dal monastero distrutto ma con il bambin Gesù intatto

Le feste delle Romite sfollate si sono svolte lontano dal monastero della Bernaga, distrutto dall’incendio, ma con il Bambin Gesù ancora intatto. A La Valletta Brianza, le suore hanno vissuto un Natale sobrio e riflessivo, mantenendo viva la tradizione e la speranza, nonostante le difficoltà legate all’assenza della loro casa. Un momento di solidarietà e di fede per la comunità locale e le religiose.

LA VALLETTA BRIANZA (Lecco) Le Romite ambrosiane hanno trascorso il Natale da sfollate, lontane da casa loro, che era il monastero della Bernaga. Dopo l' incendio che in una notte di ottobre lo ha completamente distrutto, le 21 monache di clausura hanno trovato rifugio in un convento di Salesiane a Cassina Valsassina. Erano 22, ma sono rimaste appunto in 21, perché una di loro, tra le più anziane - aveva 91 anni - è morta una decina di giorni dopo il rogo: era già malata, tanto che le consorelle avevano dovuto portarla via di peso per salvarla, ma la fuga precipitosa, il fumo, il freddo delle prime ore all'addiaccio hanno contribuito al tracollo del suo stato di salute precario.

